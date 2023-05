Rapina in farmacia, bandito messo in fuga dalle addette alle pulizie

Stava regolarmente in fila con gli altri per arrivare al suo turno alla cassa. Ma c’era qualcosa di singolare in quel cliente: uno scaldacollo rosa a coprire quasi per intero il viso dentro la farmacia del Galluzzo, in via Senese 206 angolo piazza Acciaioli.

Comunque: nessuno ha detto nulla. Arrivato al banco, lo strano cliente ha tirato fuori una pistola dalla felpa e l’ha puntata contro la farmacista, esibendosi nel classico: "Dammi i soldi".

Una donna con una bambina si è allontanata. Finita lì? Era soltanto iniziata. La farmacista, impaurita, si è gettata a terra. Una sua collega ha aperto la cassa e ha consegnato al rapinatore un centinaio di euro; poco per riempire i 2 sacchetti che il bandito aveva portato con sé. Ha poggiato la pistola (giocattolo?) sul banco e un’addetta alle pulizie ha preso l’arma al volo. Il bandito si è lanciato contro la donna, sulla quarantina, l’arma è finita a terra, ed è stata raccolta da un’altra donna delle pulizie. Atti di grande apprensione: chi poteva sapere, se non il bandito, la ’natura’ di quell’arma, vera o riproduzione? Lui l’ha ripresa ed è scappato. La Farmacia, su Fb, ha "ringraziato i clienti per la loro disponibilità ad aiutarci e per la paura. Il nostro pensiero va al personale che si è dimostrato compatto durante momenti di terrore".

g.sp.