Firenze, 5 ottobre 2021 - Paura alla Fortezza da Basso nel pomeriggio di martedì 5 ottobre. Un 26enne residente in provincia di Firenze, a Londa, ha tentato di rubare la borsa a una donna incrociata per strada. Intercettato dai carabinieri, li ha aggrediti colpendo anche l'auto di servizio. Da qui l'intervento del 118, chiamato dai carabinieri per lo stato di alterazione psicofisica dell'uomo.

Un pomeriggio movimentato quello intorno alla Fortezza da Basso. Il giovane, con precedenti, era stato affidato a na struttura residenziale di salute mentale a Borgo San Lorenzo, da cui è fuggito. Arrivato a Firenze ha tentato di rapinare la donna. Che si è difesa anche con un ombrello. Chiamati i carabinieri, la signora è riuscita a dare una precisa descrizione del ragazzo. Che è stato intercettato dai carabinieri.

Hanno tentato di bloccarlo ma il 26enne ha opposto notevole resistenza, aggredendo i militari ma anche tirando calci all'auto. Da qui la richiesta di intervento da parte del 118. Il 26enne è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Firenze Castello e la Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana. La donna ha poi sporto denuncia alla Stazione dei carabinieri di Borgo Ognissanti.

