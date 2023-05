Rapina farmacia e tabaccaio. Era uscito dal reparto psichiatrico

Firenze, 6 maggio 2023 - Ricoverato di volontà propria in una struttura sanitaria per persone affette da problemi di natura psichiatrica, un giovane usciva e all’ora del thè o se preferite dell’aperitivo, andava per rapine. La Polizia (Volanti e Squadra Mobile) l’ha individuato e denunciato per rapina e tentata rapina, ritenendolo perseguibile e imputabile a tutti gli effetti.

Si tratta di un 29enne. Gli agenti sono andati a rintracciarlo per l’appunto nella struttura in questione, dove lui sarebbe rientrato dopo l’ultima vicenda. Più complessa sembra di come farebbero pensare due ’semplici’ colpi ad altrettanti negozi: colpi posti a carico di C.P.

Il primo martedì 2 maggio, dopo le 18, alla farmacia del Galluzzo di via Senese. Una rapina movimentata, con una pistola puntata dal presunto responsabile che aveva fatto svenire una dipendente. Poi la sua fuga con soli cento euro, ostacolato dalle due addette alle pulizie, capaci di togliergli l’arma per alcuni attimi e gettarla a qualche metro. Nessun ferito, sorpresa mista a paura. Giovedì pomeriggio il rapinatore strano e approssimativo, si è ripetuto. Pari pari come appena due giorni prima. Scaldacollo a coprire quasi del tutto la faccia e pistola alla mano. Fare tra l’incerto e lo spregiudicato. Per di più è andato nella tabaccheria a poche decine di metri dalla farmacia. Il giovane, dev’essere stato meno ’convincente’: la dipendente ha temporeggiato, lui la pistola l’ha pure presa, però lei si deve essere accorta che era una riproduzione. O forse qualcuno aveva riconosciuto l’autore, alcuni sanno delle sue condizioni e nella zona si era sparsa la voce di – ove mai si fosse ripresentato – di assecondarlo. Così è stato durante il colpo (solo tentato) in tabaccheria. Lui ha battuto in ritirata. A piedi. La Polizia ha ripreso il caso. Sono state visionate le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Il ’modus operandi’ ripetitivo e quasi impacciato, ha orientato gli investigatori.

La Polizia ha saputo dove andare a parare. Il giovane era lì. E’ stato identificato, lui si dev’essere consegnato agli agenti in modo relativamente tranquillo. La situazione ha naturalmente comportato qualche accertamento suppletivo, vista la particolarità della situazione.

In base ai primi accertamenti non risulta agli investigatori che l'uomo sia stato raggiunto da un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio. Né da altre misure di sicurezza, per impedirgli di nuocere agli altri e a lui stesso. Né si ha notizie di una diagnosi relativa a problemi per ora definiti di tipo psichiatrico, in modo generico.

