Rapina choc al patron di "Luisa": via l’orologio da 150mila euro

Andrea Panconesi, 71 anni, l’imprenditore del lusso che ha creato l’impero di Luisa Via Roma, è rimasto vittima di una batteria di professionisti che lo hanno seguito, fermato e rapinato di un orologio gioiello che portava al polso: un Patek Philippe da 150mila euro, che si è trovato costretto a consegnare a due malintenzionati.

E’ successo ieri mattina, nei pressi di via Bolognese. L’imprenditore è stato probabilmente adocchiato a bordo di un grosso suv della Rolls Royce. L’occhio allenato dei rapinatori oltre che dal macchinone è stato attratto anche dall’orologio. Così, appena si è presentata l’occasione, i due (ma non è escluso che fossero presenti altri complici) si sono avvicinati a Panconesi e si sono fatti consegnare il Patek Philippe. Poi sono fuggiti, pare a bordo di un’auto. La vittima non ha riportato lesioni. La squadra mobile ha avviato indagini. Caccia alle telecamere della zona. I due rapinatori potrebbero essere di origine sudamericana.

ste.bro.