CronacaRapina bici per fuggire agli agenti. In tasca aveva droga
23 set 2025
STEFANO BROGIONI
Cronaca
Rapina bici per fuggire agli agenti. In tasca aveva droga

FIRENZE Ha aggredito una passante per rubarle la bicicletta durante una rocambolesca fuga dalla polizia, ma è stato fermato poco dopo...

Il 40enne, noto alla polizia, è stato fermato venerdì sera a Bellariva

Il 40enne, noto alla polizia, è stato fermato venerdì sera a Bellariva

FIRENZEHa aggredito una passante per rubarle la bicicletta durante una rocambolesca fuga dalla polizia, ma è stato fermato poco dopo dagli agenti. Un 40enne con precedenti è stato arrestato venerdì sera a Bellariva per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato intercettato da una pattuglia delle volanti della Questura durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Lamparelli, nell’ambito del contrasto allo spaccio e alla microcriminalità nel centro cittadino. In un primo momento sembrava collaborativo, ma alla vista dei poliziotti ha improvvisamente tentato la fuga, prima in sella alla sua bicicletta e poi a piedi, scagliando il mezzo contro gli agenti nel tentativo di seminarli. La fuga si è protratta fino a via De Sanctis, passando da Lungarno Colombo. Sentendosi ormai braccato, il 40enne ha afferrato una passante, l’ha strattonata e le ha sottratto la bicicletta per continuare la corsa, senza però riuscire a sfuggire: è stato bloccato poco dopo dagli agenti. Anche durante l’arresto, l’uomo ha opposto resistenza e ha aggredito i poliziotti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo. E’ stato trovato in possesso di circa 35 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.

