Rapina bici per fuggire agli agenti. In tasca aveva droga

FIRENZEHa aggredito una passante per rubarle la bicicletta durante una rocambolesca fuga dalla polizia, ma è stato fermato poco dopo dagli agenti. Un 40enne con precedenti è stato arrestato venerdì sera a Bellariva per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato intercettato da una pattuglia delle volanti della Questura durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Lamparelli, nell’ambito del contrasto allo spaccio e alla microcriminalità nel centro cittadino. In un primo momento sembrava collaborativo, ma alla vista dei poliziotti ha improvvisamente tentato la fuga, prima in sella alla sua bicicletta e poi a piedi, scagliando il mezzo contro gli agenti nel tentativo di seminarli. La fuga si è protratta fino a via De Sanctis, passando da Lungarno Colombo. Sentendosi ormai braccato, il 40enne ha afferrato una passante, l’ha strattonata e le ha sottratto la bicicletta per continuare la corsa, senza però riuscire a sfuggire: è stato bloccato poco dopo dagli agenti. Anche durante l’arresto, l’uomo ha opposto resistenza e ha aggredito i poliziotti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo. E’ stato trovato in possesso di circa 35 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.