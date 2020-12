Vaglia (Firenze), 12 dicembre 2020 - Una serata all'insegna del terrore per una coppia che venerdì sera è stata rapinata nella propria abitazione all'ora di cena.

E' successo a Pratolino, nel comune di Vaglia. Erano le 20 quando la tranquillità della coppia e della loro domestica è stata infranta da quattro malviventi armati di coltelli, con il volto coperto. Un commando di rapinatori che ha aggredito l'uomo, 73 anni, all'ingresso della sua villetta. Una volta entrati in casa hanno immobilizzato anche la moglie, una signora di 69 anni, e la collaboratrice domestica.

Minacce pesanti, come da copione, per farsi aprire la cassaforte, dalla quale hanno portato via gioielli e orologi di valore.

Per i banditi c'è stato però un imprevisto: l'uomo, dimostrando coraggio e prontezza di riflessi, è riuscito ad approfittare di un momento di distrazione della banda e, ancora con le mani legate, è riuscito a uscire dall'esterno e a chiedere aiuto ai vicini di casa.

Un gesto che ha portato i quattro a scappare con il bottino, una fuga a bordo di un veicolo che era stato parcheggiato nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo San Lorenzo, che conducono le indagini, e la Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Firenze per i rilievi.