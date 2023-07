Rapina anziana dell’orologio d’oro Ragazza denunciata

Avrebbe aggredito una automobilista, strappandole dal polso l’orologio in oro e tre braccialetti. Con questa accusa, i carabinieri della stazione di Signa hanno denunciato per rapina una 19enne spagnola. Il fatto contestato è accaduto nel primo pomeriggio del 7 luglio in via Indicatorio dove la giovane, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, 81 anni, l’avrebbe aggredita mentre scendeva dalla propria auto, strappandole dal polso un orologio in oro giallo del valore di 5mila euro e tre braccialetti dello stesso materiale. L’esame dei filmati di videosorveglianza hanno permesso di identificare la donna, che è stata anche denunciata per evasione, essendo uscita nonostante fosse agli arresti domiciliari.