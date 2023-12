Rapina al supermarket. Identificati tre minori

Rubavano un rasoio elettrico in un supermercato, minacciarono con un coltello e presero a calci il vigilante, poi scapparono. Ora , per questa rapina avvenuta in un centro commerciale di Novoli, l’1 dicembre, i carabinieri hanno individuato e denunciato tre albanesi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di

rapina impropria. Grazie alle telecamere di sorveglianza del centro commerciale e alle testimonianze raccolte i militari sono riusciti a individuare i tre indagati e a ricostruire la vicenda. I giovani, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati scoperti da un addetto alla vigilanza mentre rubavano da uno scaffale il rasoio, del valore di circa 70 euro. I tre, secondo quanto emerso, avrebbero minacciato con un coltello il vigilante e poi, per guadagnare la fuga, lo avrebbero colpito con calci. Fuggirono, ma sono stati identificati e denunciati.