Rapina 69enne mentre rincasa. Giovane arrestato dai carabinieri. Fermata anche spaccata alle Cascine

Ha spinto un uomo di 69 anni a terra, poi gli ha rubato il portafogli. È la rapina avvenuta intorno alle 1 della notte fra giovedì e venerdì in via Baccio da Montelupo. Protagonista un 19enne tunisino che ha aggredito un uomo mentre stava rientrando nella propria abitazione. Una pattuglia dei carabinieri, in servizio nelle vie limitrofe, allertata da una persona che aveva assistito ai fatti, è riuscita a individuare il 19enne. Raggiunto e bloccato, il ragazzo è stato tratto in arresto per rapina e tradotto a Sollicciano. Poche ore dopo in piazza Vittorio Veneto i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 36enne polacco sorpreso all’interno di un’auto li parcheggiata alla quale aveva spaccato il vetro, anche per lui si sono spalcante le porte di Sollicciano.