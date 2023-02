Rampa ’ferma’ e pochi parcheggi Scatta la petizione in via di Sotto

di Lisa Ciardi

Una petizione con 255 firme per chiedere il ripristino del parcheggio di via di Sotto e la ripartenza dei lavori per la nuova rampa d’accesso al ponte. È stata promossa da alcuni commercianti e residenti della zona e presentata nei giorni scorsi al Comune di Lastra a Signa. "Abitiamo in una delle frazioni più densamente popolate e con la più alta presenza di attività commerciali – si legge nella petizione - con un’importante frequentazione di clienti. Per questo, stante la saturazione normale di ogni spazio adibito a parcheggio, la sera è un grande problema trovare parcheggio nelle aree limitrofe. Inoltre, l’eliminazione del parcheggio di via di Sotto per il cantiere infinito e fermo da troppo tempo, ha ulteriormente peggiorato la situazione. Con questa raccolta di firme chiediamo che lo spazio del cantiere venga reso agibile e accessibile fino alla ripresa dei lavori per la rampa, in modo da portare, anche se temporaneamente, a un miglioramento della situazione". I lavori per la nuova rampa di collegamento fra via di Sotto e il ponte, su, lato di Lastra a Signa, erano partiti a gennaio 2021. Si tratta del 1° lotto della variante alla via Livornese che prevede anche l’eliminazione del semaforo sulla ex 67 e la costruzione di una rotatoria.

L’intervento ha registrato però una lunga serie di stop: prima per la rottura di due grosse tubature con conseguenti perdite di gas, poi per la revisione del progetto, successivamente per il Covid e infine per i rincari dovuti alla guerra e all’aumento delle materie prime. Così, l’intervento è ormai fermo da tempo e il Comune sto discutendo con le ditte incaricate per l’intervento. Nel frattempo l’area del cantiere è inaccessibile e gli stalli per la sosta si sono ridotti.