Rampa del ponte a Signa. Scritta contro il Comune per i ritardi: "Vergogna"

La scritta "vergogna" tracciata sul cartello del cantiere per la costruzione della rampa d’accesso al ponte sull’Arno, a Lastra a Signa. Al centro della protesta ci sono ovviamente i lavori, ancora fermi. Iniziati nel gennaio 2021, sono stati inizialmente bloccati dalla scoperta di una tubatura del gas (due volte rotta dalle trivelle) in un punto diverso da quanto indicato nelle carte. Da quel momento sono partite varie controversie e, nella primavera 2022, a causa dell’aumento dei prezzi di materiali ed energia, la ditta vincitrice dell’appalto, la L.P. Costruzioni Srl, ha chiesto di rivedere i costi del progetto e ha sospeso i lavori. Il Comune ha quindi definito un nuovo quadro economico dell’opera passando da 1.465.000 a 1.800.000 euro, ma la ditta non ha accettato. Infine, a giugno, la firma di un accordo transattivo per 1,6 milioni di euro di lavori, da concludere in 180 giorni, ovvero entro dicembre 2023. Dopo alcuni interventi preliminari però, i cantieri si sono nuovamente fermati e, al momento, non ci sono notizie sulla loro ripartenza.