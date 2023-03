Barberino, rubano 25mila euro di rame in una cava: incastrati dalle telecamere

I militari hanno rintracciato i tre giovani in paese

Barberino di Mugello (Firenze), 9 marzo 2023 - Hanno portato via i cavi elettrici sperando di poter ricavare rame da rivendere nel mercato nero. Ma i proprietari della cava saccheggiata grazie alle telecamere di video sorveglianza hanno colto i tre uomini sul fatto e hanno chiamato i carabinieri. I militari, con le immagini dei tre in mano, li hanno bloccati il giorno dopo in paese.



Per questo i carabinieri della stazione di Barberino di Mugello, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato tre giovani albanesi di 28, 24 e 19 anni, ritenuti responsabili dell’ipotesi delittuosa di tentato furto aggravato, in concorso, ai danni di una cava presente sul territorio. Secondo quanto ricostruito, nella serata di lunedì, i proprietari di una miniera del territorio hanno segnalato ai militari della compagnia di Borgo San Lorenzo la presenza di tre persone che stavano portando via i cavi elettrici presenti nella struttura. I carabinieri sono quindi intervenuti sul posto ma al loro arrivo i malviventi avevano fatto perdere le proprie tracce dileguandosi tra le campagne.

Gli uomini sono riusciti quindi a scappare con i conduttori, tagliandoli direttamente dagli impianti di servizio alla miniera in modo da utilizzarli per ricavare il rame da rivendere poi nel mercato nero. Il furto ha portato alla proprietà danni per un totale di venticinque mila euro.

Dunque, i tre uomini credevano di essere riusciti a far perdere le proprie tracce e speravano di averla fatta franca. In realtà, il giorno successivo, ai militari della Stazione di Barberino di Mugello non è sfuggita la presenza, in paese, di tre soggetti somiglianti a quelli ripresi dai sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura, che erano state accuratamente visionati dagli investigatori.

I tre, che risultano tutti disoccupati e domiciliati in altre regioni, sono stati quindi identificati: si tratta di tre giovani albanesi, rispettivamente di ventiquattro anni, ventotto anni e diciannove anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I tre sono stati denunciati e dovranno rispondere del tentato furto aggravato ai danni dell’azienda. Il giovane ventiquattrenne è accusato anche dell’ipotesi di porto abusivo di arma in luogo pubblico in quando durante il controllo è stato trovato in possesso di un cutter, senza un valido motivo.