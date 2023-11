Rally e solidarietà. Quattrocento cestini donati per l’emergenza

Rally di Scandicci, dopo l’annullamento della gara per l’allerta arancione, scatta la solidarietà. Domenica sera Reggello Motor Sport, associazione organizzatrice dell’evento, ha consegnato alle associazioni di volontariato che in questi giorni stanno lavorando con impegno e senza soste al ripristino delle zone alluvionate a Campi Bisenzio, 400 cestini di viveri preparati per i volontari, medici, forze dell’ordine, commissari di percorso, cronometristi, ecc. che avrebbero dovuto essere di servizio alla competizione. "Pur con la gara che si è fermata prima della partenza – si legge in una nota – Reggello Motor Sport ha onorato l’impegno preso con chi doveva preparare le confezioni ed ha deciso appunto di consegnarli a coloro che si adoprano per il bene del territorio".