Rally Annullata la gara delle polemiche

L’allerta arancio blocca il Rally delle polemiche. Era tutto pronto, le vetture avevano già effettuato i test pregara. Ma in vista della nuova perturbazione, il direttore di gara ha chiesto ai commissari sportivi di annullare la manifestazione per cause di forza maggiore. L’allerta arancio diramata dalla Regione Toscana avrebbe determinato la revoca delle autorizzazioni alla manifestazione da parte dei comuni interessati. Così i commissari hanno deciso di bloccare l’evento. "L’organizzazione - si legge in una nota - ritenendo di tutelare i concorrenti ha richiesto l’applicazione di un articolo del regolamento sportivo nazionale in base al quale è possibile rimborsare le spese sostenute dai concorrenti per l’iscrizione all’evento decurtando quanto sostenuto di spese organizzative".

E così l’evento che tanto ha fatto discutere in città non si terrà. La gara aveva messo sul piede di guerra tanti residenti che non accettavano il passaggio delle auto vicino alle loro abitazioni e su strade senza una "conformazione adatta".

In verità già venerdì sera, dopo la terribile ondata di maltempo, alcuni piloti avevano annunciato che non avrebbero preso il via. Il primo tra tutti era stato Tommaso Ciuffi, che sarebbe dovuto partire con il numero 1 sulle fiancate al volante della Skoda Fabia Rally2, ma lo stesso Ciuffi, aveva comunicato che non avrebbe partecipato per portare supporto ed aiuto agli amici che avevano subito danni dall’alluvione. Dopo poche ore, era arrivato anche l’annuncio del team ART-Motorsport. I due piloti al via, Luca Fagni e Fabrizio Russi vivono a Lamporecchio e Larciano, luoghi dove le conseguenze del maltempo sono state profonde, coinvolgendo anche il management del team stesso. Ma fa discutere in città, l’idea che se non ci fosse stata l’allerta arancio la gara avrebbe preso comunque il via.

Su questo non sono mancate le prese di posizione, tra le quali quella del presidente del Casellina Calcio, Giovanni Bellosi: "Il rally alla fine è stato annullato. Meglio così anche se forse si doveva capire già venerdì sera che non era tanto sensato dare il via alla gara alla luce delle drammatiche esondazioni e del rispetto delle vittime dell’alluvione". A fare eco a Bellosi anche Mario Pacinotti, presidente della fondazione Pas: "Sarebbe stato assurdo avere uno show in piazza Resistenza con il disastro degli allagamenti a pochi metri da qua. Una cosa fuori da ogni sensibilità politica e sociale". Vedremo quando l’organizzazione fisserà la nuova data. La speranza è che stavolta la gara possa svolgersi in un contesto davvero favorevole.

Fabrizio Morviducci