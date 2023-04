Raid sulle auto Vertice in questura "Casi in aumento, massima allerta"

di Rossella Conte

Proprio oggi in Questura ci sarà un tavolo operativo per affrontare il tema dei raid contro le auto in sosta, episodi che stanno diventando all’ordine del giorno e che riguardano tutta la città. "Anche noi abbiamo registrato un aumento dei casi che credo siano dovuti alla crescente situazione di difficoltà economica. Si tratta soprattutto di colpi messi a segno per rubare pochi spiccioli" sottolinea il questore di Firenze Maurizio Auriemma. I topi di auto seriali che stanno dando filo da torcere alla città, dalle indagini delle forze dell’ordine, risultano essere soprattutto persone straniere ma anche italiani in cerca di una collocazione o non inserite nel contesto urbano che vivono saltando di auto in auto.

"L’attenzione è alta e proprio domani mattina (oggi, ndr) avremo un incontro operativo in Questura – prosegue il questore -, i nostri interventi sono all’ordine del giorno e ci stiamo impegnando anche per andare incontro alle richieste dell’amministrazione comunale. Continueremo a lavorare in questa direzione, soprattutto per rendere più efficienti gli sforzi". Il questore, già dalla scorsa settimana, ha predisposto una serie di controlli nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno, schierando in campo, a fianco delle volanti e delle altre pattuglie interforze, anche agenti in abiti civili impegnati a 360 gradi nell’attività di contrasto. I risultati non sono tardati ad arrivare tanto che la settimana scorsa la polizia di Stato ha arrestato nei pressi delle Cascine un uomo di 44 anni di origini calabresi proprio con l’accusa di furto pluriaggravato su auto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi nei pressi di piazza Vittorio Veneto dopo che aveva portato via un borsone da una station wagon parcheggiata in strada.

Secondo quanto ricostruito il 44enne finito in manette avrebbe spaccato uno dei finestrini posteriori del mezzo con un martelletto frangivento, poi recuperato insieme alla refurtiva. I casi però sono all’ordine del giorno. Colpi che, se è vero che si concretizzano in bottini di poco valore e qualche spicciolo, lasciano ingenti danni sulle spalle dei proprietari. Una situazione insostenibile per i comitati dei residenti di varie zone della città, alcuni dei quali, come l’Associazione Leopolda Viva, presieduta dall’avvocato Giovanni Matino, ha ritenuto necessario dover ricorrere alle guardie private.

"La sicurezza - mette in chiaro Auriemma – spetta alle forze dell’ordine. Iniziative come quelle di ricorrere a vigilanti o steward possono essere utili solo se a supporto del nostro lavoro. In caso di eventuali reati o segnalazioni, devono chiamare immediatamente il numero unico di emergenza. Ripeto: le segnalazioni dei cittadini sono importantissime per rendere più efficienti i nostri sforzi".

Nel 2022 le volanti della Questura di Firenze, quelle dei commissariati di San Giovanni, Rifredi Peretola, Oltrarno, Sesto Fiorentino ed Empoli, affiancate dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno più che raddoppiato i controlli di persone rispetto al 2021. L’incremento, rispetto a quattro anni fa è molto significativo sia in citta che nell’hinterland: si passa da 63.710 a quasi 129.291 persone identificate.