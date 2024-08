Raid in San Jacopino, auto prese di mira: finestrini e lunotti in frantumi

Firenze, 13 agosto 2024 – Ancora un raid nel quartiere di San Jacopino, a Firenze. E’ accaduto in via Squarcialupi nella notte tra il 12 e il 13 agosto tre, quattro auto in sosta sono state danneggiate: lunotti e parabrezza in frantumi e vetri a terra. "Non ne possiamo più – si legge nel comunicato del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino – Pochi giorni fa avevano denunciato altri fatti, è giunto il momento che veramente qualcuno ci aiuti. Le denunce sono tante e non solo per le spaccate, anche per lo spaccio e tantissimi furti di biciclette. Sicuramente un giro strano da attenzionare, illegalità diffusa ormai abbraccia tutto il quartiere 1”.

L’appello dei cittadini è stato raccolto: “Proprio stamani – spiega il Comitato – il questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, aveva demandato alla nostra presenza nel commissariato di PS Rifredi e Peretola dei funzionari della Questura proprio per analizzare queste e altre problematiche del quartiere di san Jacopino e non solo Un incontro positivo con la preghiera di intervenire quanto prima a mitigare le problematiche che portano ad esasperare i cittadini”.