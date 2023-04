Raid in auto, fioccano 60 denunce "Da ora più controlli interforze"

"Opera di un’associazione a delinquere". Così pochi giorni fa il sindaco Dario Nardella aveva definito l’escalation di furti in auto che nelle ultime settimane sta pestando duro su Firenze. Una piaga che brucia soprattutto in alcune zone come l’area della stazione Leopolda o quella intorno all’ex teatro comunale. Il primo cittadino aveva promesso rinforzi sui controlli e chiesto un piano straordinario. La stessa richiesta che ieri Nardella insieme all’assessore alla Sicurezza urbana, Benedetta Albanese ha portato al Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato alla presenza del prefetto Francesca Ferrandino e dei vertici delle altre forze dell’ordine. Ottenendo un primo risultato: la promessa di più controlli interforze per prevenire i raid dei topi d’auto. "L’attività – spiegano dalla prefettura – andrà ad aggiungersi alle operazioni ad alto impatto che dallo scorso gennaio sono attive in tutti e cinque i quartieri della città e che vedono coinvolte congiuntamente la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e l’ispettorato del lavoro".

In tre mesi sono state infatti controllate 5.128 persone, 729 veicoli e 117 esercizi pubblici, ma anche arrestate 9 persone per un totale di 65 denunce scattate. Quasi tutte per reati di spaccio di stupefacenti e furto. Sono quattro le persone espulse per irregolarità della loro posizione sul territorio. "Ci sarà – spiega il sindaco Nardella – un’intensificazione dell’impegno di tutte le forze dell’ordine sul territorio".

Ma il sindaco lancia anche un messaggio all’associazione ’Leopolda Viva’ che, proprio dopo l’escalation di vetri infranti e furti in auto, aveva assunto un servizio di vigilanza privata. Rinnovato ora per altri 15 giorni . "Il cittadino – commenta – deve essere garantito dallo Stato. Non è giusto che i cittadini si debbano organizzare da soli, la sicurezza è un loro diritto fondamentale e questo diritto deve essere assicurato dalle istituzioni, dallo Stato e dalle forze dell’ordine. Per il momento siamo soddisfatti del fatto che c’è una forte consapevolezza da parte del Cosp sul problema e che c’è anche l’obiettivo di intensificare gli interventi sulle aree interessate". La stessa soddisfazione espressa dall’assessore Albanese-. "Siamo in contatto costante – spiega – con tante realtà del territorio, cittadini e residenti con i quali stiamo lavorando per un’intensificazione anche dei sistemi di videosorveglianza. Siamo soddisfatti di aver portato la richiesta al Cosp e che sia stata accettata. L’impegno del Comune era già presente, ma di fronte all’allarme sociale servono rassicurazioni e determinazione".

Intanto ieri i Carabinieri hanno messo a segno il primo punto contro i lardi d’auto. Un 51enne di origine algerina infatti è stato arrestato per tentato furto in un camper, stavolta in via delle Porte Sante a due passi da San Miniato al Monte. A dare l’allarme è stato un passante dopo averlo visto forzare un finestrino laterale del caravan di un turista tedesco. Lì è scattata la chiamata al 112. Al loro arrivo i carabinieri si sono trovati di fronte il 51enne mentre rovistava nel mezzo e lo hanno bloccato mentre tentava di fuggire. In tasca gli hanno trovato anche gli strumenti del mestiere: un uncino sagomato usato per forzare la portiera.

Claudio Capanni