Raid e violenza non sono mai ragazzate

Rogari

A volte sono ragazzate. Come lanciare un petardo ovvero spruzzare spray urticante. Certo, dietro queste ragazzate c’è la mancata consapevolezza delle possibili conseguenze. Tanto per dire del secondo caso, qualche ragazzo potrebbe soffrire di patologie che lo espongono a reazioni gravi a contatto col peperoncino, per esempio un ragazzo asmatico. Per qualche altro che soffre di epilessia potrebbe essere un fattore scatenante. Ma si sa che fa parte dell’adolescenza la sconsideratezza. La ponderatezza oltre che la saggezza sono (dovrebbero) essere degli adulti. Sappiamo per esperienza diretta che non è così e quindi ci consoliamo, sempre sperando che gli atti sconsiderati non comportino conseguenze gravi. Ma questi sono casi riconducibili ad atti individuali. Quando è il gruppo che si muove per perpetrare un furto o un’aggressione il fenomeno è del tutto diverso.

Il gruppo ha poteri aggreganti e condizionanti anche verso quanti da soli non sarebbero mai capaci di delinquere. È il caso di quanto è avvenuto all’Audace Legnaia. Non c’è niente di giocoso o giovanilmente sconsiderato nell’aggressione programmata sugli spalti piuttosto che nella devastazione del magazzino del bar. C’è la banda organizzata, con un capo, che di norma è l’anima nera, che galvanizza i più piccoli col richiamo a qualche bravata per dimostrarsi onnipotente. Questo è il fenomeno che apre la strada alla criminalizzazione dei ragazzi. Sono le dinamiche di gruppo che condizionano in assenza del controllo della famiglia. Il fenomeno è assai pericoloso per più motivi. Il primo riguarda l’effetto corruttivo verso dei giovani che in luogo della cultura dell’ordine sociale e del rispetto del prossimo assimilano il principio che tutto si può acquisire per le vie brevi: che si tratti di un telefonino piuttosto che d’altro. Il secondo riguarda la potenziale strumentalizzazione di queste gang di giovanissimi da parte di adulti votati al crimine. La criminalità è sempre alla ricerca della manovalanza e talora questi gruppi giovanili la fanno trovare pronta. Infine, una terza considerazione riguarda il segno del degrado della società civile che le gang giovanili fanno emergere. Un tempo credevamo di vederle solo nei film americani.