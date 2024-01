Ragazzo pestato da baby gang: "Vengono da altre zone per litigare"

Resta forte lo sgomento, a Signa, per l’aggressione ai danni di un quindicenne, avvenuta sabato sera in piazza don Armido Pollai, a San Mauro. Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Signa stanno passando a setaccio le telecamere comunali per risalire, dopo il primo denunciato, anche agli altri aggressori. La vittima del pestaggio aveva partecipato a un compleanno in pizzeria e stava rientrando a piedi verso casa quando, intorno a mezzanotte, è stata raggiunta da alcuni coetanei (probabilmente fra otto e dieci). Il 15enne è stato colpito con calci e pugni e rapinato di un paio di occhiali e degli auricolari.

È riuscito però a mandare un messaggio agli amici e diversi di loro lo hanno raggiunto, alcuni insieme ai genitori, per soccorrerlo. Sul posto anche i volontari della Misericordia di San Mauro e i carabinieri del Norm di Signa e della stazione di San Piero a Ponti. Proprio gli uomini dell’Arma sono poi riusciti a individuare uno degli aggressori, classe 2009, ora denunciato, in stato di libertà, per rapina aggravata in corso, alla procura presso il Tribunale per i Minori. La vittima, con un politrauma e l’addome dolorante, è stata accompagnata a Careggi e dimessa domenica. In queste ore, i carabinieri stanno cercando di rintracciare i complici dell’aggressore, mentre in paese non si parla d’altro. "È successo tutto nel centro di San Mauro – spiegano alcuni cittadini – in mezzo alle case. Fino a qualche tempo fa sarebbe stato impensabile, ma ultimamente abbiamo notato in clima diverso, con alcuni gruppi di ragazzi che arrivano da altre zone della provincia per fare confusione".

"Un plauso ai carabinieri che hanno immediatamente individuato il presunto aggressore – ha commentato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – e tutta la mia vicinanza al ragazzo aggredito e alla sua famiglia. Questo episodio ci dimostra l’importanza della presenza delle forze dell’ordine ma anche la necessità di animare i centri abitati per evitare che si crei un vuoto pericoloso".

Lisa Ciardi