Firenze, 21 aprile 2018 - E' un mistero il ritrovamento di un ragazzo gravemente ferito vicino al ponte di Varlungo. Tutto è accaduto nella prima mattina di sabato 21 aprile.

Un ciclista di passaggio sulla ciclabile nei pressi del ponte ha scorto il corpo di un giovane. Ha quindi subito allertato il 118 chiedendo l'intervento. Immediato l'arrivo dell'ambulanza. Il ragazzo era in condizioni serie, con un trauma cranico e fratture alle gambe. Il giovane è stato portato all'ospedale di Ponte a Niccheri.

Si tratta di un 33enne residente a Pontassieve, che è adesso ricoverato in prognosi riservata. Indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo con la collaborazione delle due Compagnie urbane di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 33enne aveva passato la serata in un locale non lontano dal luogo dove è stato trovato, insieme a alcuni amici. Questi ultimi, ascoltati dai militari, avrebbero detto di essersi separati da lui intorno alle 2,30 di questa mattina. Il 33enne, che a loro dire aveva bevuto molto, si sarebbe allontanato dicendo di voler fare una passeggiata. Al vaglio le immagini girate dalle telecamere di sorveglianza della zona.