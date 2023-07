Ragazzo di 13 anni precipita dal Ponte di Annibale. Versa in gravi condizioni

Versa in gravissime condizioni il ragazzo di 13 anni che ieri pomeriggio è precipitato dal Ponte di Annibale, tra i boschi di Pian di Scò. Secondo le prime ricostruzioni la balaustra in legno che protegge il passaggio sul torrente Resco avrebbe ceduto, causando un volo da circa cinque metri di altezza sul greto del piccolo fiume che a Matassino affluisce nell’Arno. Il giovane si era recato in zona con un gruppo di scout provenienti da Firenze, zona Rifredi, accompagnato anche da alcuni adulti. Si trovava nei boschi del Pratomagno per trascorrere il fine settimana. Ma la fatalità era dietro l’angolo. Durante l’escursione, attorno alle 17, gli scout si sono trovati a dover oltrepassare il Ponte di Annibale o Ponte del Cova, struttura di epoca romana ricostruita nel Cinquecento per consentire il passaggio degli animali da soma da Pian di Scò alla Canova, dove un tempo sorgeva uno Spedale per pellegrini. Mentre passeggiava in compagnia degli amici, il giovane boy-scout si è appoggiato ad una delle transenne in legno che dovevano tenere in sicurezza il ponte, ma che si è spezzata, facendo così precipitare il minore sull’alveo del corso d’acqua, che di questi tempi è ridotto ad un piccolo borriciattolo. Sono stati i più grandi a lanciare immediatamente l’allarme, attivando in questo modo la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di Castelfranco, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Una vera e propria task force è stata messa in campo per portare in salvo il ragazzo e affidarlo alle prime cure. Raggiungere la zona impervia, infatti, non è stato certo facile. I pompieri hanno fatto ricorso ad un elicottero del nucleo di Arezzo per calarsi sul luogo dell’incidente e recuperare il ferito calando il verricello dal velivolo. Successivamente il paziente è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1, che in attesa delle operazioni in mano ai vigili del fuoco, sostava sul campo sportivo di Pian di Sco. Una vicenda che tiene ancora tutti con il fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti dal nosocomio fiorentino sulle condizioni di salute del 13enne. Per quanto riguarda invece l’aspetto investigativo, spetterà adesso ai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, coadiuvati dai colleghi della stazione di Castelfranco, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Il ponte è stato posto sotto sequestro.