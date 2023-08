Ragazzo accoltellato a Firenze: aggressione di un branco ai giardini

Bande di quartiere, vogliono imporre la propria forza, pronte ad attaccare in modo vigliacco, anche dieci contro uno, la vittima sorpresa in quel momento da sola. In questo caso un diciassettenne ferito in modo vistoso a coltellate, due, una a un braccio, l’altra alla schiena. E’ accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 18 in via Maragliano e ad essere stato ’punito’ severamente è stato un diciassettenne.

Teatro dell’aggressione del branco, i giardini pubblici, dove la polizia nei mesi scorsi, e anche più di recente, ha effettuato diversi controlli e arresti legati, tutti o quasi, ad attività di spaccio.

Arresti spesso vanificati dalla legislazione. I malviventi si fanno beccare, al più, con una dose. Ne vendono una alla volta. Il grosso viene nascosto. Hanno in questo modo la piena consapevolezza della sostanziale impunibilità, presi in modo singolo ognuno di questi episodi di spaccio non è di portata tale da farli andare o rimanere in carcere.

Ad aggredire il minorenne, per motivi non ancora chiariti, almeno dieci ragazzi, sembra dell’est Europa. Il ragazzo è stato picchiato e ferito.

Accompagnato al pronto soccorso di Careggi, è stato dimesso in serata con 15 giorni di prognosi. Ha riportato anche diverse contusioni ed escoriazioni. Intanto la gente di San Jacopino continua a urlare a gran voce la propria preoccupazione.

g.sp.