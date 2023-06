Ragazzino pestato dai coetanei E la famiglia minacciata da un anno

di Sandra Nistri

Un pestaggio in pieno giorno, in una zona frequentata, ai danni di un ragazzo di 12 anni. L’episodio è del 25 maggio, in piazza San Francesco, ma è stato reso noto adesso a seguito di un’interrogazione presentata dal capogruppo della Lega Daniele Brunori nell’ultimo consiglio comunale. "Il dodicenne, che frequenta la scuola media Pescetti – ha detto Brunori – è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi che gli hanno procurato fratture multiple. La cosa inquietante è che il ragazzino era già stato vittima, un anno e mezzo fa, di una rapina insieme ad alcuni amici, ed in questo arco di tempo sia lui che la sua famiglia sono stati più volte minacciati. Si tratta dunque di un episodio gravissimo, una vendetta a sangue freddo, e vorremmo sapere se il sindaco possa dire ancora che non siamo di fronte a una baby gang e quali provvedimenti intenda assumere per cercare di arginare una situazione sicuramente preoccupante".

Il sindaco Lorenzo Falchi ha spiegato di essere a conoscenza dell’episodio e di avere incontrato i genitori del ragazzo aggredito, il 7 giugno: "La famiglia – ha detto Falchi – mi aveva contattato per mail chiedendomi un incontro e io l’ho ricevuta dopo essermi accertato che fosse stata presentata una denuncia, cosa regolarmente avvenuta al commissariato di Sesto che sta effettuando indagini sull’accaduto. Non ho dubbi che le stiano portando avanti con impegno per scoprire gli aggressori. Per quanto ci riguarda confermiamo quanto già detto dall’assessore Camilla Sanquerin in una delle ultime sedute del consiglio: il fatto cioè che, come amministrazione, stiamo partecipando a un tavolo promosso dalla Prefettura che si è data un programma di lavoro su un tema come quello della violenza giovanile, presente e in aumento a livello nazionale e anche sul nostro territorio. Proseguiremo poi e intensificheremo la stretta collaborazione e interscambio con le forze dell’ordine e anche con i Servizi sociali per cercare di intervenire su questo fenomeno". Parzialmente soddisfatto della risposta Brunori, per il quale c’è comunque "il rischio di sottovalutare il problema".