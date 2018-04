Firenze, 7 aprile 2018 - E' stata ritrovata la 14enne scomparsa ieri sera da casa. I genitori, che vivono in un comune intorno a Firenze, avevano presentato denuncia in questura. Sui social si era diffusa la notizia della scomparsa con appelli a condividere il post per aiutare le ricerche. Fortunatamente nel giro di poco tempo l'adolescente che aveva fatto perdere le proprie tracce insieme a un'amica è stata ritrovata.