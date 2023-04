Ragazzi terribili prendono di mira gli anziani

"Non è cosa mi hanno rubato, ma il fatto che non si possa stare tranquilli per colpa di questi ragazzini". Il signor Roberto Tofanari ha 86 anni e vive a Ponte a Ema, frequenta la Casa del Popolo e il greto del fiume, ma da qualche mese la tranquillità della vita di paese è disturbata da un gruppetto di ragazzini che si divertono a dare fastidio un po’ a tutti, specialmente alle persone anziane. "Le prime cose sono successe verso Febbraio – racconta. Ero nel giardino vicino all’Ema, e sono arrivati questi ragazzini. Sono un gruppetto di 3 o 4, hanno all’incirca 15 anni e girano sui monopattini elettrici. Hanno iniziato a guardarmi, a ridere, a chiedere cose e a fare versi, oltre a fare fotografie con il cellulare. Si vedeva da subito che avessero voglia di dare fastidio, e infatti dopo poco hanno iniziato a danneggiare le panchine e in generale tutta la piazzetta".

Alcuni anziani, con le belle giornate, solitamente si riunivano lungo il corso dell’Ema, e nel tempo avevano portato delle sedie, per riposarsi e passare i pomeriggi, ma ormai sembra diventato impossibile. "Hanno rubato tutte le sedie che c’erano e anche le panchine – continua. Alcune sono state ritrovate lungo il corso del fiume, altre dietro la Coop e altre ancora distrutte. Hanno iniziato a colpire tutto con dei bastoni, li ho anche visti dare fastidio ai gatti che ci sono in zona. Purtroppo non è una bella situazione, questa banda di ragazzini fa quello che gli pare. In paese sappiamo chi sono, ma stanno iniziando ad essere un problema. E poi hanno iniziato a rubare solo per il gusto di creare un danno". Sono spariti vestiti e oggetti ad alcuni anziani della zona, infatti, e la cosa ha destato non poche preoccupazioni. "A me hanno rubato un lenzuolo che avevo steso fuori dalla finestra. Non è tanto per il lenzuolo, ma per il fatto che stanno scomparendo cose a tante persone. Ci sono stati dei furti anche alla Casa del popolo, non sappiamo chi è stato, ma con queste bande in giro non possiamo stare tranquilli".

Iacopo Nathan