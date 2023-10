“Avete una sigaretta?”. Poi tirano fuori la pistola: ragazzi di 16 anni rapinati a Firenze

Firenze, 28 ottobre 2023 – La polizia di Stato sta indagando su due rapine, una delle quali tentata, avvenute la scorsa notte in centro a Firenze ai danni di alcuni giovani ragazzi. Gli aggressori potrebbero essere gli stessi e hanno agito con una pistola.

La prima è avvenuta intorno a mezzanotte e mezzo quando una pattuglia della squadra volanti ha soccorso tre ragazzi di 16 anni in via de’ Cerchi: poco prima sarebbero stati rapinati da due sconosciuti che li avevano avvicinati col pretesto di chiedere una sigaretta. Nel frangente uno dei due malviventi ha tirato fuori una pistola - da accertare se si tratta di una riproduzione privata del tappo rosso - intimando alle vittime di consegnare tutto quello che avevano. Ad un cenno di reazione, uno dei minori è stato colpito alla testa con il calcio dell'arma. I tre 16enni hanno dovuto consegnare ai rapinatori un portafogli e un cellulare. Il minore colpito alla testa è finito in ospedale a Santa Maria Nuova. Le condizioni non risultano gravi.

Quasi nello stesso orario un'altra volante della questura è intervenuta per un fatto analogo in via degli Anselmi, una tentata rapina. Qui la vittima è stato un 20enne avvicinato pure lui da due giovani con la scusa della sigaretta. E anche in questo caso sarebbe saltata fuori una pistola, ma senza particolari richieste. La coppia si sarebbe infatti allontanata senza portare via nulla, infastidita forse anche dall'arrivo di passanti.