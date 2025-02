Raffica di furti nelle scuole. Ladro fermato di notte. Ma adesso è già libero

Furti nelle scuole, carabinieri e polizia municipale sono riusciti a bloccare l’ennesima incursione in un plesso di Scandicci. Un uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato, si tratterebbe di un pregiudicato che non ha fissa dimora, ma può vantare un ricco ‘curriculum’ fatto di furti e altri reati contro il patrimonio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire se possa avere connessioni anche con gli altri furti, almeno cinque, messi a segno la scorsa settimana nei plessi della città.

L’uomo è stato bloccato sabato notte. Per fermare la striscia di furti, gli agenti della municipale, guidati dal comandante, Giuseppe Mastursi, avevano iniziato a potenziare la dotazione tecnologica di sicurezza all’interno delle scuole; in contemporanea, contando su una collaborazione collaudata con l’Arma dei carabinieri, sono cominciati i servizi notturni di appostamento. Sabato notte è scattato l’allarme alla Spinelli di San Giusto. A riceverlo la centrale della municipale, che ha allertato immediatamente I Carabinieri della Compagnia di Scandicci.

I militari del capitano Riccardo Cuneo, hanno trovato l’uomo l’uomo all’interno del plesso. Davanti ai militari ha tentato la fuga, fracassando uno dei vetri delle porte d’ingresso. Non è riuscito a scappare; è stato fermato e trovato in possesso di attrezzi da scasso. E’ stato identificato e denunciato a piede libero per tentato furto aggravato. E’ tornato subito in libertà, non essendoci la flagranza del furto. L’intervento però è sicuramente importante, testimonia che, con determinazione è possibile intervenire per allentare la presa del degrado e aumentare il livello di sicurezza percepita dalle persone.

"La denuncia del presunto responsabile del tentato furto – ha detto la sindaca, Claudia Sereni – è il frutto di un grande lavoro congiunto, il risultato di una sinergia tra i carabinieri, a cui va un grande ringraziamento da parte mia e di tutta l’amministrazione per l’eccellente lavoro svolto, e la nostra polizia municipale. Come Comune per difendere le scuole abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo a disposizione. Tra queste, si è rivelata fondamentale l’installazione di una tecnologia in grado di segnalare in tempo reale le intrusioni alle centrali operative delle forze dell’ordine. Come sindaca ho presentato una querela per l’accaduto, e confido che l’iter giudiziario a carico di questa persona possa andare avanti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti".

Fabrizio Morviducci