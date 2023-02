Raffica di furti nel giro di poche ore Svaligiati la Caf e un distributore

di Nicola Di Renzone

e Paolo Guidotti

Notte di furti in Mugello: nel giro di poche ore i ladri, sono penetrati hanno nel supermercato DiPiù a Borgo San Lorenzo, al Centro Carni Mugello della Caf a Rabatta-Mattagnano e al distributore Agip che si trova sulla Sp 551 tra Borgo e Vicchio. Ingenti i danni soprattutto alla Caf, dove sono riusciti ad aprire la cassaforte. La ‘striscia’ di furti ha avuto inizio al supermercato di via Caiani, con un tentativo di effrazione, senza però che sia stato sottratto niente. Poi i malviventi sono passati al Centro carni Mugello della Cooperativa Agricola Firenzuola: avrebbero agito a volto coperto, spaccando vetrata e infissi al piano terra dopo aver manomesso il sistema di allarme. Una volta all’interno hanno scassinato e vuotato la cassaforte. Hanno trovato denaro anche alla cassa e il bottino è ancora in via di quantificazione. Secondo il racconto di un passante che aveva notato qualcosa di strano e aveva avverito i carabinieri, i ladri sarebbero saliti al primo piano, dove ci sono gli uffici. "Vorrei davvero ringraziare – dice il direttore della Caf Alessio Serra – quel cittadino che ha dato l’allarme e i carabinieri che sono stati estremamente celeri a intervenire. Così si sono potuti evitare danni peggiori". Un anno fa la Caf aveva subito un altro colpo: non fu portato via niente, perché scattò l’allarme, e i ladri fuggirono dopo aver provocato danni alle apparecchiature: spaccarono il centralino, un serramento e l’impianto d’allarme. L’ultimo colpo l’altra notte in direzione di Vicchio, al distributore Agip distante dalla Caf pochi chilometri: qui i ladri hanno manomesso l’accettatore di banconote riuscendo ad arraffare denaro contante prima di dileguarsi. Anche in questo caso sono subito giunti i carabinieri, ma i malviventi erano già fuggiti.