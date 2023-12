Raduno nazionalista alla Fortezza: è scontro tra la Lega e Nardella. E l’olandese Wilders dà forfait

Firenze, 1 dicembre 2023 – “La sinistra incendia il clima" e così facendo "scalda la testa ai centri sociali". E se domenica a Firenze scoppiassero dei disordini "la responsabilità sarà anche del sindaco Dario Nardella". A 48 ore dalla convention delle destre europee di Identità e democrazia, e nel giorno in cui dà forfait il leader del Pvv, l’olandese Geert Wilders, la Lega – prima l’europarlamentare Susanna Ceccardi, poi i consiglieri regionali Elena Meini e Giovanni Galli – getta benzina sul fuoco della polemica per contestare le varie contro-manifestazioni promosse domenica in città per il raduno dei nazionalisti alla Fortezza da Basso dalle 11 (interverranno 14 delegazioni).

E, chiamato in causa dal Carroccio, il primo cittadino di Firenze interviene direttamente: "Io responsabile? Sono tutte provocazioni. Chiedo a tutti di non cadere in queste provocazioni. Quello di mischiare la provocazione al vittimismo è un atteggiamento tipico di certe forze politiche, ormai li conosciamo", il ragionamento del sindaco.

Domenica mattina, spiega, "ci sarà una risposta democratica. Sarò presente all’iniziativa promossa dalla Rete democratica, che, sono certo, sarà assolutamente pacifica. Mi auguro che anche la manifestazione del pomeriggio", quella promossa da Firenze antifascista (alla quale parteciperanno centri sociali e antagonisti), "sia rispettosa: esprima una sana e anche radicale critica, ma senza mai andare oltre" il consentito.

Altrimenti "si farebbe un regalo alla Lega che in via preventiva lancia messaggi vittimistici, sperando che qualcuno, domenica pomeriggio, vada oltre i toni ammissibili in modo da poter fare le vittime di una sinistra intollerante". E tra una battuta e l’altra il sindaco a chi gli chiede cosa pensa del fatto che il direttore degli Uffizi Eike Schmidt (candidato sindaco in pectore del centrodestra) che accoglierà il ministro Matteo Salvini e i leader delle delegazioni internazionali delle destre alle Gallerie, con un sorriso sornione risponde: "Ci avrei scommesso". E lui, da buon padrone di casa, li accoglierebbe a Palazzo Vecchio? "Li farei accogliere sicuramente da chi è preposto a questo tipo di attività", taglia corto.

Infine il sindaco ci tiene a sottolineare che "Per la sua storia Firenze è incompatibile con il linguaggio basato su odio e paura. Accoglieremo Salvini e i suoi amici estremisti con la bandiera dell’Ue. Loro vogliono un’Europa divisa, noi la vogliamo più forte e vicina ai cittadini".