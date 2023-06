Radiografia del carrello della spesa. "Impegno per contenere i rincari"

Firenze, 11 giugno 2023 – Gli aumenti delle materie prime e dei costi dell’energia pesano anche sul carrello della spesa. Ma se da un lato calano i consumi di latte, pane, pasta, frutta e verdura, aumenta a sorpresa l’acquisto di carne.È la fotografia scattata nel corso dell’assemblea dei soci di Unicoop Firenze che si è tenuta ieri al Mandela Forum di Firenze, di fronte a una platea di circa 1300 persone. L’incontro è stato l’occasione per ripercorrere numeri e trend, ma anche per procedere alla nomina del consiglio di sorveglianza e alla riconferma nel ruolo di presidente di Daniela Mori, al suo quarto mandato.

Partendo dalle cifre (fonte Istat e dati Unicoop Firenze), fra il 2001 e il 2022 i prezzi sono aumentati in Italia del 47%, mentre a Firenze i rincari si sono fermati a un più contenuto ma comunque significativo +36,7%. "In questo contesto - ha evidenziato Daniela Mori, preesidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop – Unicoop Firenze ha rappresentato un argine importante e un punto di riferimento per molte famiglie, visto che, nello stesso lasso di tempo, all’interno dei punti vendita della cooperativa gli aumenti sono stati solo del 22,4%. Per i prossimi anni i cardini della nostra attività resteranno la convenienza, l’impegno sociale e il rapporto con le persone, che è da sempre il nostro valore aggiunto". All’interno del trend generale, proprio il 2022 è stato caratterizzato da incrementi importanti. Per questo, secondo l’Irpet, nei prossimi mesi il 19% della famiglie toscane ridurrà il consumo di prodotti alimentari, bevande e tabacchi, mentre il 59% manterrà lo stesso livello complessivo di spesa, cercando però prodotti più convenienti. Dato curioso, confrontando il presente con gli anni ’70, emerge che il consumo di frutta è calato (da 202 a 100 Kg annui pro capite) come quello di pasta, pane e riso (da 176 a 134) o ancora di latte (da 72 a 48), mentre gli acquisti di carne sono saliti da 58 a 79 Kg annui pro capite.

"Quando vediamo che a Firenze e in Toscana quasi il 20% delle famiglie decide di spendere meno per alimenti nel carrello della spesa e che quasi il 60% cerca prezzi più bassi, ci rendiamo conto che la situazione è molto difficile – ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando i dati – Gli antidoti sono molto chiari e vanno assunti il prima possibile: dare più forza alle famiglie attraverso l’aumento dei salari. È fondamentale accrescere il potere d’acquisto dei cittadini, investire sul lavoro, sostituire una politica assistenzialista o addirittura assente con una politica fiscale e soprattutto dei salari. Se non diamo più soldi alle famiglie attraverso il lavoro rischiamo di dare vita a una vera emergenza sociale. L’inflazione è ancora alta – ha aggiunto – i tassi di interesse sui mutui sono altissimi e, come vediamo, i consumi si stanno abbassando perché le famiglie sono in difficoltà. Ringrazio la Coop perché è una realtà importante, non solo economica e commerciale, ma anche sociale".