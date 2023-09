Radio Sieve compie 8 anni Festa con numeri record

Radio Sieve compie otto anni e festeggia ringraziando i 12mila ascoltatori giornalieri e 26 mila settimanali (dati ufficiali Radio Ter 1 relativi al semestre 2023): si tratta di numeri importanti che consolidano ancora di più il successo della "piccola tra le grandi". Le otto candeline non devono trarre in inganno, perché la ripartenza del 2015 dopo un periodo di stop nasce sulle ceneri di un’esperienza nata negli anni Novanta. E oggi come allora lo slogan che contraddistingue Radio Sieve è sempre quel "Solo Numeri Uno". Non a caso la programmazione musicale prevede solo grandi successi . Ma l’emittente dà ampio spazio anche alla cronaca. Per gli amanti della Fiorentina da non perdere "Amici Viola" ogni lunedì e venerdì dalle 19 alle 20 uno spazio dove ridere, scherzare e a volte piangere sui risultati della squadra. Radio Sieve è ascoltabile in tante modalità: in Fm in Mugello e Valdisieve, in Dab Plus con la qualità del suono digitale in quasi tutta la Toscana e in tutto il mondo scaricando l’app ufficiale o collegandosi al sito internet. E poi Radio Sieve è anche social.