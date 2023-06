Radio Giglio Rosso compie 1 anno, ecco tutte le iniziative organizzate!

Prima candelina spenta per Radio Giglio Rosso, la web radio sestese, con sede al circolo Arci di Padule in via del Risorgimento. In questo arco di tempo tante le iniziative promosse e gli eventi cui ha partecipato, tra l’altro il Firenze Comics e le manifestazioni dello scorso Natale a Sesto. Radio Giglio Rosso ha anche organizzato il primo corso di laboratorio radiofonico all’interno del progetto "Se-sto Bene" nell’ambito del bando per i progetti di sicurezza integrata per rivitalizzare, con una serie di attività, l’area del Sud Ferrovia. Per ascoltare la radio è sufficiente cliccare sul sito www.radiogigliorosso.it o scaricare l’applicazione da Play Store o dalla pagina Facebook.