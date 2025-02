Radicali a Sollicciano. E Funaro ’chiama’ Nordio

La sindaca Funaro ha annunciato la volontà di prendere contatto con il ministro della giustizia Carlo Nordio per discutere dell’emergenza Sollicciano. "La mia opinione e che va abbattuto e ricostruito, ma nel frattempo servono altre risposte, perché la situazione non può rimanere così. Siamo a un punto in cui l’urgenza delle risposte è irrimandabile".

Ieri invece il segretario di Radicali Italiani, Filippo Blengino, insieme a Matteo Giusti della direzione e a Bianca Piscolla della giunta, hanno visitato il carcere (foto). "Purtroppo, rispetto all’ultima visita di agosto, la situazione non è cambiata: sovraffollamento, struttura fatiscente con infiltrazioni e perdite, un evidente problema igienico-sanitario con la presenza di cimici e muffa – ha detto Blengino – Le condizioni riscontrate sono quelle di un carcere inaccettabile, con un trattamento inumano che viola lo stato di diritto e anche la Costituzione".