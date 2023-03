Raddoppio dei fontanelli pubblici Mercoledì la sesta inaugurazione

L’obiettivo è raddoppiare il numero di fontanelli a Scandicci. Il prossimo, quello di via Pestalozzi, sarà inaugurato mercoledì prossimo alla presenza del sindaco Fallani e del presidente di Publiacqua, Lorenzo Perra. Si tratta del sesto fontanello di acqua di qualità di Publiacqua a Scandicci, seguiranno nuovi impianti in largo Spontini, alla Socet e al giardino di via dell’Acciaiolo. "Prosegue nei tempi fissati – ha detto l’assessore all’Ambiente, Barbara Lombardini (foto) – il piano di raddoppio dei fontanelli nei quartieri di Scandicci, a carico di Publiacqua e cofinanziato per 50mila euro dal Comune. I fontanelli fanno bene all’ambiente e fanno risparmiare le famiglie. Tre fontanelli per l’acqua di qualità fanno risparmiare complessivamente in tre anni un milione di euro alle famiglie che li utilizzano, oltre a far evitare la produzione di 112 milioni di tonnellate di plastica e l’immissione di 675 tonnellate di C02 in atmosfera".

Il fontanello di via Pestalozzi arriva dopo quello di piazza Cannicci a Le Bagnese lo scorso anno, e prima delle installazioni in largo Spontini a Casellina, alla Socet nel quartiere di Vingone e nei giardini in via dell’Acciaiolo. L’amministrazione ha deciso il raddoppio degli impianti in città e la collocazione dei nuovi punti di erogazione dell’acqua potabile di qualità per i cittadini con l’obiettivo di rendere il più possibile uniforme il servizio sul territorio, considerando le aree più densamente abitate e i luoghi pubblici più frequentati dei quartieri di Scandicci, e partendo dalla posizione degli impianti già presenti. "I fontanelli rappresentano strumenti importanti e non banali di tutela dell’ambiente – confermano da Publiacqua - nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio sono oggi installati 117 fontanelli". Gli impianti presenti a Scandicci, nel periodo dal 2021 a settembre 2022, hanno erogato complessivamente oltre 8,3 milioni di litri di acqua.