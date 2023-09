Racket delle camere, battaglia al Riesame

Sono in misura cautelare da più di un mese, lo zio materno di Kata, Abel Argenis Alvarez Vasquez, e gli altri peruviani Carlos Palomino De La Colina (il “proprietario“ dell’occupazione dell’albergo di via Maragliano), Nicolas Lenes Aucacusi e Carlos Manuel Salinas Mena.

Per questo l’avvocato Elisa Baldocci, che era riuscita in precedenza ad ottenere i domiciliari per il solo Solinas Mena, si è rivolta al tribunale del Riesame per contestare l’ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari, Angelo Antonio Pezzuti, aveva limitato la libertà dei quattro indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, del “racket delle camere“, una guerra che si sarebbe consumata tra gli occupanti dell’Astor culminata nel tentato omicidio dell’ecuadoregno Santiago Medina, buttatosi da una finestra dal piano più alto dell’edificio per sfuggire, secondo le accuse, a una spedizione punitiva. Spedizione a cui, sempre secondo la procura, avrebbe partecipato anche lo zio di Kata.

I quattro indagati, seppur presenti in aula, non hanno rilasciato dichiarazioni. Alle motivazioni esposte dal loro legale, la pm Christine Von Borries ha replicato, anche depositando nuovi atti di inchiesta parallela alla scomparsa di Kata, ma che potrebbe racchiudere anche il movente della ritorsione nei confronti della piccina. Entro giovedì, i giudici del Riesame scioglieranno la loro riserva.

ste.bro.