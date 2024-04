Rachmaninov e Puccini gli ultimi romantici. Dirige Alan Freiles

Sergej Vasil’evic Rachmaninov e Giacomo Puccini: saranno loro i protagonisti del concerto "Rachmaninov e Puccini gli ultimi romantici" in programma al TeatroDante Carlo Monni di Campi oggi (ore 18), un’immersione nella musica dei due grandi interpreti dell’ultimo romanticismo. A dirigere l’Orchestra Nuova Europa sarà Alan Freiles, dopo la Bulgaria e New York dove ha diretto un concerto presso il Carnegie Hall. In programma il famoso Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op 18 eseguito dal giovane musicista Stefano Scalise e le arie più famose di Giacomo Puccini tra cui Bohème, Tosca, Butterfly e Turandot eseguite dal soprano Veronica Senserini (in foto) e il tenore Ning Long. Il concerto è prodotto da Omega, associazione che dal 2004 si occupa della diffusione della musica lirica e leggera, sempre in chiave classica, e di dare rilievo a giovani emergenti che si stanno evidenziando in campo nazionale e internazionale, con concerti e concorsi premiati ad alto livello.