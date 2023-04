Racconti brevi I sei finalisti del Petrarca.Fiv

Rush finale per il Petrarca.FIV, la quarta edizione del premio letterario curato dall’Eco del Nulla insieme al Comune. Dopo una prima selezione degli organizzatori e le due serate di letture delle opere a teatro (con voto del pubblico), i testi sono stati giudicati dalla giuria, composta dalla scrittrice Veronica Galletta, Martin Hofer, direttore della rivista ‘L’inquieto’, Luca Verduchi, editore ed editor di Alter Ego Edizioni e lo scrittore Marco Marrucci. Ecco dunque i finalisti del concorso: sono Ilaria Petrarca con "Campi Minati", Beatrice La Tella con "Così in basso", Andrea Cappuccini con "La città di sotto", Tommaso Lisa con "La materia del Carabo", Giulio Iovine con "Le orme del Buio" e Francesco Pone con "Il segreto dei netturbini". Per la sezione dedicata agli scrittori locali, è arrivato in finale "Il battello di Hilde" di Alberto Grechi. Il primo posto sarà annunciato domenica 27 maggio, nella giornata di presentazione della raccolta di racconti.

Manuela Plastina