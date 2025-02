Raccontare i monumenti, in centro arriva la realtà aumentata

Nei punti di rilevanza storica e culturale di Figline compariranno presto dei Qr Code: inquadrati con un cellulare, immergeranno cittadini e turisti in una realtà aumentata alla scoperta diversa e innovativa del territorio e della sua storia. ’FIV ARexperience’ è il nuovo progetto turistico digitale e narrativo che il Comune lancerà durante il THiNK Festival, in programma dal 16 al 18 maggio nel cuore di Figline.

Curato dell’agenzia SoWhat, per poter essere avviato necessita della collaborazione degli stessi cittadini: tutti possono partecipare al progetto raccontando aneddoti o storie sui luoghi di interesse della città. Ne diventeranno protagonisti attivi al fianco di storici dell’arte e guide locali già reclutati.

Per candidarsi basta inviare entro il 5 marzo un breve video della durata massima di un minuto al Comune via WhatsApp al numero 334.6839848 raccontando un aneddoto su piazza Marsilio Ficino, Palazzo Pretorio, Teatro comunale Garibaldi, Mura di Figline, zona Castello e Casa Petrarca, Lungarno Incisa, Gaville oppure sulla chiesa dei Santi Cosma e Damiano al Vivaio.

I migliori contributi inviati saranno selezionati per prendere parte al progetto e i loro protagonisti saranno successivamente ricontattati per le registrazioni professionali, che andranno ad arricchire FIV ARexperience.

Manuela Plastina