Raccolta rifiuti. Variazioni per le feste. I cambi zona per zona

E’ anticipata a questa mattina la raccolta dei rifiuti organici in calendario domani, giorno di Natale che a differenza del passato non vedrà il passaggio degli operatori. La variazione coinvolge però solo alcune utenze. Il provvedimento interessa infatti le zone in cui la raccolta si effettua in orario diurno. Si tratta delle zone quali Queciola, Olmo e Montebenei ma anche le aree collinari e prieiferiche. Per il resto del territorio comunale, come il capoluogo e le utenze lungo la viabilità principale, il calendario della raccolta resta invariato. Garantito su ordinanza sindacale il servizio di spazzamento stradale nelle festività Lo stesso provvedimento sarà adottato anche il 1 gennaio, con la raccolta che è anticipata alla mattina del 31 dicembre.

Alia invita tutti gli utenti a a controllare il calendario sul sito

D.G.