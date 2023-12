Raccolta rifiuti. Le variazioni per le festività

Alia ha comunicato che la raccolta nei giorni di Natale e Capodanno sarà anticipata alle domeniche del 24 e 31 dicembre. La decisione è frutto di accordi siglati con i sindacati riguarderà anche le festività del primo maggio e Ferragosto. In queste ultime date, la raccolta dei rifiuti sarà spostata ai sabati o alle domeniche precedenti o successivi. L’avviso è pubblicato sul sito del Comune, che in questi giorni sta provvedendo a diffonderlo anche tramite il proprio canale whatsApp per assicurare la capillarità dell’informazione. Con il "porta a porta" e la tariffa corrispettiva adottata dall’amministrazione locale, il nuovo calendario impatta sul servizio fiesolano. In pratica si avrà infatti la raccolta dell’organico in due giorni consecutivi mentre i rifiuti del cenone e dei pranzi delle di Natale e Capodanno dovranno essere tenuti in casa fino al mercoledì, primo turno utile della raccolta dell’organico.

D.G.