Raccolta rifiuti, cambia tutto. Bosconi, stop all’area ecologica

Da lunedì entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta porta a porta, con il conferimento dell’organico che scende da tre a due volte a settimana. Inoltre, poiché il servizio non verrà più effettuato il sabato, è stato necessario riorganizzare anche tutto il resto del calendario, che tra pochi giorni sarà il seguente il lunedì è confermata la raccolta dell’organico; martedì resta il giorno del sacco azzurro degli imballaggi e contenitori; la carta si sposta invece al mercoledì; giovedì ancora l’organico per concludere venerdì con l’indifferenziato. Nessuna variazione ci sarà invece nell’orario di esposizione.

La riorganizzazione del calendario è stata adottata per adeguare il servizio di Fiesole a quello effettuato nei Comuni dello stesso ambito territoriale dove è in vigore la tariffa corrispettiva, cioè quella che misura i conferimenti. Dopo le assemblee pubbliche di presentazione delle novità, il tema della gestione rifiuti è stato affrontato anche in consiglio comunale grazie ad una mozione presentata dai Cittadini per Fiesole. Il documento, dopo alcuni emendamenti e un lungo confronto, è stato approvato insieme ai consiglieri della maggioranza e ribadisce che il sistema di raccolta porta a porta è ancora il migliore per garantire buoni livelli di differenziata e qualità della raccolta. L’assessore Andrea Cammelli ha confermato anche la volontà di proseguire con l’Osservatorio Rifiuti zero e accolto la proposta di promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di riciclo e riduzione imballaggi. Resta invece diversa la posizione sull’apertura dell’area ecologica, che la passata amministrazione ha previsto ai Bosconi ma che non convince l’attuale maggioranza che sta lavorando a un altro piano.

"C’è un impegno – ha detto Cammelli – a valutare una soluzione diversa".

"Questa mozione non ha alcuna utilità – ha attaccato il consigliere Andrea Bandelli del centro destra per Fiesole – Serve solamente per indottrinare i cittadini quando invece è necessaria una presa d’atto e la consapevolezza che siamo davanti a un servizio che è molto più costoso rispetto ai cassonetti stradali digitali; un sistema inadeguato e che crea disagi ai cittadini, specie a coloro che non hanno spazio per tenere i rifiuti più giorni in casa. Ma su questo la maggioranza è sorda".

Daniela Giovannetti