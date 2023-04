Raccolta in classe per i detenuti

L’Istituto Comprensivo "Gino Strada" di Sesto Fiorentino ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità per la cura personale dei detenuti nei carceri di Firenze. L’iniziativa è stata promossa da un’associazione di volontariato ed è stata organizzata dall’operatrice scolastica Teresa Marino e da un’ex docente della scuola secondaria di primo grado. Nell’atrio del plesso "Guido Cavalcanti", agli inizi del secondo quadrimestre scolastico, è stato posizionato un contenitore per la raccolta, gli studenti ed il personale docente e non docente hanno donato indumenti intimi, calzature sportive, asciugamani ed accappatoi in buono stato e spazzolini da denti.

Lo scopo di questa iniziativa benefica è stato quello di aiutare i detenuti più indigenti e privi di riferimenti esterni, nonché quello di far riflettere sul tema della vita nel carcere: la maggior parte delle testimonianze ci racconta di ragazzi stranieri, arrivati in Italia da soli, privi di documenti che, trovandosi senza casa e senza mezzi di sostentamento, finiscono per delinquere con furti e spaccio. Una raccolta non può risolvere il problema ma è stata sicuramente un’occasione di sensibilizzazione.