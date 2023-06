Raccolta fondi per l’Emilia Ecco l’iniziativa

Anche Rufina si muove per l’emergenza alluvione. Dalla Valdisieve parte infatti un segnale tangibile rivolto alle persone dell’Emilia Romagna – purtroppo ancora moltissime – che si trovano in condizioni di reale difficoltà. Tutto questo si concretizza questa sera in una cena di solidarietà. Oggi, a partire dalle 20 in piazza I° Maggio a Rufina, si terrà infatti l’iniziativa finalizzata alla raccolta fondi destinati all’emergenza alluvione in Emilia Romagna. L’iniziativa è promossa dal circolo Arci di Rufina, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Rufina e la partecipazione di tutti gli altri circoli Arci presenti sul territorio, oltre a una serie di associazioni. La cena viene preparata con gli alimenti offerti da UniCoopFirenze, attraverso la sezione soci della Valdisieve.

L.B