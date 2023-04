Raccolta differenziata Risultati incoraggianti Porta a porta sotto accusa

"La raccolta differenziata per Fiesole si aggira sull’ 80%, un risultato importante ottenuto grazie all’impegno e al comportamento virtuoso e responsabile dei cittadini. Tuttavia è emerso con evidenza il disagio nei confronti del conferimento del residuo indifferenziato. Sarebbe quindi il caso di spiegare come ancora non è stata realizzata l’isola ecologia promessa e valutarne due". Il consigliere comunale Tommaso Manzini del centrosinistra scuote la maggioranza e chiede correttivi al sistema di raccolta porta a porta.

"Ogni modifica ha un costo - ha risposto l’assessore Iacopo Zetti - Il modello misto con cassonetti a chiavetta in strada, avrebbe importanti ripercussioni in tariffa". Si conferma quindi l’impegno per realizzare l’isola ecologica: sarà una e sarà sulla dorsale centrale di via dei Bosconi. Restano incerti i tempi di realizzo. Ancora va infatti perfezionato il passaggio da Metrocittà.

D.G.