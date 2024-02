Raccolta differenziata. Arrivano gli ecofurgoni

Ecofurgoni, gli appuntamenti del fine settimana per la differenziata nei mercati rionali. L’ecofurgone permette agli scandiccesi di lasciare tanti rifiuti speciali come toner e cartucce per stampanti, batterie, piccoli elettrodomestici (come ad esempio radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori), farmaci scaduti, lampade e neon, vernici in barattolo, bombolette, olio vegetale esausto. Ogni giovedì, domani incluso si trovano in piazza Brunelleschi a Vingone; venerdì invece in piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo, sabato al mercato di piazza Togliatti. Il sistema permette di differenziare i rifiuti senza dover necessariamente fermarsi all’isola ecologica di via Charta 77