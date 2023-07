Rabbia in San Lorenzo "Tre ore senza energia"

Più di tre ore senza corrente elettrica. Con i ristoranti e i bar che hanno dovuto interrompere il servizio, i negozi senza aria conizionata e con alcune attività che hanno deciso di chiudere in attesa che tornasse l’energia. Nel quartiere di San Lorenzo e fino a santa Maria Novella (ma fortunatamente non si sono registrati disservizi in stazione), quella di ieri, è stata una giornata da dimenticare, sia per il caldo soffocante – con le temperature che hanno sfiorato i 40 gradi centigradi – sia per un problema che nessuno aveva previsto, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa settimana al Campo di Marte.

La situazione più drammatica l’hanno visuta gli esercenti del Mercato Centrale di San Lorenzo dove la maggior parte delle macellerie, delle pescheria e dei verdurai si è vista costretta a chiudere e a togliere subito la merce dai banchi per evitare di doverla gettare via. "Ma non è servito a nulla, il danno è stato ingentissimo – afferma Massimo Manetti, presidente dei commercianti del Mercato Centrale – Tanti colleghi purtroppo hanno dovuto buttare nella spazzatura un bel po’ di merce. C’è un malumore generale. Non è possibile che con questo caldo accadano certe cose. Chi ripagherà i danni subiti?".

Anche la Pasticceria Sieni, così come le attività di somministrazione hanno dovuto fare i conti con l’assenza di corrente elettrica per tutta la mattina. Un problema, questo, che Enel giustifica come "intervento di manutenzione straordinaria e urgente" dovuto a un sovraccarico e a un eccesso di prelievi. A subire il disservizio sono stati anche i residenti del quartiere, soprattutto gli anziani, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per il caldo asfissiante.

"Le squadre operative di E-Distribuzione – si spiega in una nota – hanno avviato le operazioni, che dal punto di vista tecnico sono necessarie per far fronte al picco di prelievi in corso e che in nelle prime ore del pomeriggio di ieri vedevano alcuni gruppi di utenze nelle zone di san Lorenzo e Santa Maria Novella prive di energia elettrica. Una volta che conclusa l’installazione del bypass elettrico esterno, utile ad assicurare potenza in questa situazione di caldo eccezionale, è stato ripristinato il servizio elettrico. Nel frattempo è arrivata anche una power station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che è rimasto sul posto a garanzia dell’approvvigionamento elettrico. E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24".

Solo alle 16 i lavori per il bypass si sono conclusi e tutto è tornato alla normalità: "Troppo tardi – si arrabbiano i commercianti e i residenti del quartiere – abbiamo patito una giornata infernale, e non solo per le temperature alte. Chiederemo conto a Enel di quanto accaduto".

A.P.