Rabbia dei residenti Crolla un muro in via Molino

Le piogge di lunedì hanno fatto crollare un tratto di muro che costeggia la stretta via Molino di Vernalese. "Per poco – raccontano i residenti – una signora che stava transitando da lì non è stata travolta dalle pietre e la terra venuti giù. È stata sfiorata dai detriti che hanno invaso la sede stradale". Si tratta di una via vicinale a uso privato, ma da quando c’è stata una frana in via Vicchio e Paterno, il Comune di Bagno a Ripoli ha chiesto ai residenti di poterla utilizzare per la viabilità pubblica; è stata anche sottoscritta una convenzione con l’amministrazione comunale che si è impegnata nella manutenzione fino al ripristino di via Vicchio e Paterno. Ma questa concessione, che doveva essere provvisoria, è diventata lunghissima: sono già oltre 8 anni che la strada principale è chiusa. E lo sarà ancora per molto: essendo una zona particolarmente franosa, l’intervento di messa in sicurezza e ripristino è parecchio costoso e ancora non ci sono tempistiche per prevederne una riapertura. "Ma intanto la nostra strada, stretta e scoscesa, è utilizzata ogni giorno da centinaia di vetture" ricordano i residenti che, con grande pazienza, hanno richiesto più volte un intervento dell’amministrazione sia per il ripristino di via Vicchio e Paterno, sia di manutenzione della loro strada vicinale. "Ma salvo qualche intervento sui margini, non è stato fatto molto. Era chiaro che prima o poi ci sarebbe stato un crollo: lo abbiamo annunciato al Comune solo pochi giorni fa, nel nostro ultimo incontro. Purtroppo avevamo ragione".

A fine di settembre, alcuni residenti hanno presentato un esposto ai carabinieri in cui segnalano la pericolosità della strada e si dissociano dalla responsabilità per eventuali incidenti, danni o episodi pericolosi possano accadere nel percorrere la loro via. Come, appunto, il crollo di un muro. Intanto il Comune ha chiuso d’urgenza via del Mulino di Vernalese, in attesa che il proprietario della porzione di terreno franata (un privato) si adoperi per ripristinare il muro e di conseguenza permettere di riaprire la strada. "Il Comune ha promesso un semaforo e un progetto di ripristino in tempi brevi e rimessa in sicurezza della strada. Ora vogliamo il rispetto degli impegni presi".