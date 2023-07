Quiz Il ritorno del trio che ha ’sbancato’ la Rai

di Manuela Plastina

Dopo 5 puntate, 5 vittorie e altrettanti montepremi portati a casa, i "Gessetti" hanno dovuto cedere il passo. I tre giovani del Chianti fiorentino, ma la cui vita gravita attorno a Grassina dove vive uno di loro, son caduti per una sola parola di differenza nel gioco "L’intesa vincente" che porta poi alla finale nel programma "Reazione a Catena": hanno lasciato il primato a "I Pizzicarelli", trio del Salento. Ma il presentatore Marco Liorni e tutto il pubblico in studio ha tributato loro un grande e meritato applauso.

Lorenzo Topello di Grassina, Riccardo Colucci di San Polo in Chianti, ma i cui genitori lavorano sempre nella frazione di Bagno a Ripoli, e il loro amico Edoardo Levantino di Strada in Chianti hanno infatti lasciato il segno in questa quasi settimana da protagonisti del quiz preserale di Rai Uno. Per cinque volte consecutive sono arrivati fino alla stringa finale di parole riuscendo ad azzeccare l’ultima e più difficile di tutte.

Nella sommatoria, hanno portato a casa ben 94mila euro che tolte le tasse e diviso per tre fa sempre una bella somma per un gruppo di giovani di 25-26 anni. Il popolo di Grassina li ha seguiti col fiato sospeso, il negozio dei genitori ha chiuso prima per potersi godere l’ottima prova dei tre ragazzi che non hanno fatto certo sfigurare il territorio a cui appartengono. Dispiace la sconfitta finale, ma resta la soddisfazione di aver fatto davvero un’ottima figura e aver entusiasmato il popolo televisivo del Chianti.