Quinto si ribella: "Servono più parcheggi per i residenti"

Quattro pagine fitte con l’elenco puntuale di tutti i problemi e criticità segnalate dai residenti in zona durante l’affollata assemblea pubblica di sabato scorso al circolo Arci La Costituzione. Come annunciato durante la riunione il capogruppo della Lega Daniele Brunori ha raccolto tutte le voci in una mozione che presenterà nella prossima seduta del consiglio comunale. In particolare il documento impegna, tra l’altro, il sindaco e la giunta ad "avviare un programma di manutenzione urbana per il ripristino di marciapiedi, viabilità e segnaletica", a "redigere un progetto per aumentare i parcheggi del quartiere, valutando la creazione di posti esclusivi per residenti", ad "avviare un’interlocuzione con Asl per ripristinare il servizio sanitario di prossimità" a "intervenire per migliorare le strutture della scuola per l’infanzia Ciari e della primaria Villa la Fonte". "Sabato scorso, di fronte a una sala stracolma – scrive Brunori - ho ascoltato un lungo elenco di lamentele da parte dei residenti. Un vero e proprio ‘cahiers de doléances’ quintigiano, che ha confermato tutto quello che già sapevamo e denunciavamo. Così, tra qualche fischio e qualche urlo (segno che siamo nel posto giusto), ho promesso che avrei portato queste problematiche in Consiglio Comunale. Ora vediamo chi avrà il coraggio di votare contro i problemi veri dei cittadini".