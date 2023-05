Quinto anno ’Villa Vittoria Cultura’ Trenta eventi per vivere l’estate

Non solo divertimento, ma anche cultura. Villa Vittoria vuole restituire alla città il successo ottenuto offrendo a Firenze, per il quinto anno, oltre trenta eventi gratuiti dove si parlerà di poesia, calcio, letteratura, teatro e dove si proverà a ridisegnare la Firenze del presente e del futuro. Villa Vittoria Cultura, la manifestazione ideata e diretta da Giovanni Fittante, in partnership con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, animerà le serate fiorentine da maggio a settembre, con tanti nomi illustri e giovani talenti che saranno presentati alla città. I mercoledì saranno dedicati alla presentazione dei libri, mentre gli incontri del giovedì saranno dei talk per approfondire tematiche culturali e sociali con ospiti di eccezione.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si tengono nel giardino di Villa Vittoria "un luogo che è ormai entrato nel cuore dei fiorentini e che siamo sicuri anche nell’estate 2023 sarà apprezzato" come sottolinea la vicesindaca Alessia Bettini.. Dopo la serata inaugurale con Sandra Milo, saranno protagonisti di Villa Vittoria Cultura, tra gli altri, Agnese Monaco, Carlo Stagnaro, Roberto Vinciguerra, Giorgio Van Straten, Ermete Realacci, Gabriella Izzi Benedetti, Sandro Fratini e il sindaco Dario Nardella, che interverrà per presentare il suo libro "La città universale". Parteciperà alla rassegna culturale anche il professore Ugo de Vita, autore, attore e regista teatrale, che presenterà alcune iniziative.

"Il 2022 – dichiara Giovanni Fittante, presidente e ideatore di Villa Vittoria Cultura – ha confermato il grande successo della manifestazione Villa Vittoria Cultura. Anche quest’anno sarà presente l’importante e prestigiosa partnership con Firenze Fiera e con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia". Prossimo appuntamento mercoledì 24 maggio alle 18: Massimo Sieracopi presenterà il suo volume "In viaggio tra terra e cielo. Vita possibile di Dante", edito da Mimesis. Se per il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini "si tratta di una rassegna che aggiunge cultura a spazi tradizionalmente dedicati a sedi di fiere e congressi", Cosimo Ceccuti sottolinea: "La Fondazione Spadolini Nuova Antologia, come lo scorso anno, presenterà i fascicoli trimestrali della rivista in uscita nel periodo estivo".

Rossella Conte